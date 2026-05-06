Росстат оценил рост цен на бензин с 28 апреля по 4 мая в 0,1%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 28 апреля по 4 мая повысились на 0,1% относительно предыдущей недели после аналогичного увеличения с 21 по 27 апреля, роста на 0,2% с 14 по 20 апреля, на 0,09% с 7 по 13 апреля, на 0,17% с 31 марта по 6 апреля, на 0,27% с 24 по 30 марта 2026 года, сообщил в среду Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 4 мая подорожал на 3,73%, что выше уровня общей инфляции (3,19% с начала года).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 4 мая была на уровне 67,18 руб. (на 27 апреля - 67,10 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 63,59 руб. (63,53 руб.), АИ-95 - 69,07 руб. (68,99 руб.), АИ-98 - 93,53 руб. (93,37 руб.).

Цены на дизельное топливо (ДТ) в РФ с 28 апреля по 4 мая выросли на 0,09% после повышения на 0,1% с 21 по 27 апреля, на 0,11% с 14 по 20 апреля, на 0,09% с 7 по 13 апреля, на 0,16% с 31 марта по 6 апреля и на 0,18% с 24 по 30 марта. С начала года рост цен составил 2,50%.

Средняя цена ДТ в стране на 5 мая - 78,15 руб. за литр (на 27 апреля - 78,09 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).