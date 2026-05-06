Что произошло за день: среда, 6 мая

Последствия атаки БПЛА в Чебоксарах, недельная дефляция в РФ впервые с августа 2025 года, предупреждение Т2 об ограничения мобильного интернета в Москве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Чувашию выросло до 35 человек, повреждения получили 40 многоквартирных домов.

- Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года. Она во многом объясняется снижением цен на плодоовощную продукцию.

- Энергодар подвергся примерно 20 атакам с применением дронов, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

- Операторы T2 и "Мегафон" предупредили своих абонентов о временных ограничениях мобильного интернета в Москве в ближайшие дни.

- Минфин РФ возобновляет операции на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва. С 8 мая по 4 июня планируется покупать иностранную валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей.

- Правительство РФ установило возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион.

- Кровля обрушилась в спортзале Уральского колледжа технологий и предпринимательства в Екатеринбурге. Никто не пострадал.

- Американский предприниматель и основатель телеканала CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет.