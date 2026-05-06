На имущество бывшего первого замглавы Минобороны Цаликова наложен обеспечительный арест

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы принял обеспечительные меры по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему первому замглавы Минобороны Руслану Цаликову, следует из базы данных инстанции.

"Судом вынесено определение об обеспечении (предварительной защите) иска", - говорится в карточке судебного дела.

Как пояснили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет об аресте всего спорного имущества бывшего первого замглавы Минобороны на сумму более 7 млрд.

Как ранее сообщали в Мосгорсуде, Генпрокуратура просит обратить в доход государства дорогую недвижимость - земельные участки и здания в Подмосковье и в республике Северная Осетия-Алания, оформленные на доверенных лиц, а также аффилированные коммерческие организации, денежные средства, транспортные средства премиум-класса, на общую сумму свыше 7 млрд рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 13 мая.

СКР обвинил Цаликова в создании преступного сообщества, участниками которого в 2017-2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки). Он был задержан в начале марта и помещен под домашний арест.

В СКР не уточнили сути обвинения, отметив, что основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ и МВД.

Ныне 69-летний Цаликов занимал должность первого заместителя министра обороны с 2015 по 2024 год. С 2024 по март 2026 года он был депутатом Верховного хурала (парламента) Тувы.

