В Чебоксарах повреждения получили 40 многоквартирных домов

Архивное фото Фото: Jose Colon/Anadolu via Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Чебоксарах в результате атаки БПЛА 5 мая повреждения получили 40 многоквартирных домов, а также соцобъекты, в том числе школы, детские сады и электромеханический колледж, суммировал глава Чувашии Олег Николаев после обсуждения с чиновниками исполнения указа о режиме ЧС.

"Введение ЧС позволяет нам оперативно мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь", - написал Николаев в Мах.

Днем ранее он сообщал о повреждении 28 многоквартирных домов.

"Сейчас 70 специалистов проводят поквартирные обходы для оценки ущерба, в пунктах временного размещения уже приняли более тысячи человек. Пострадавшим доступны единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью - заявления принимаются через Госуслуги или МФЦ", - добавил глава Чувашии.

Для оперативной связи в Чебоксарах развернут штаб, а также действует телефон поддержки

В городе организована охрана поврежденных домов, начались работы по замене остекления и ремонту. Все учебные заведения работают штатно, кроме школ №17, 19 и 57: их временно перевели на дистанционный формат обучения.

"Поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилищный фонд и социальную инфраструктуру. Эти объекты - основа жизнедеятельности наших граждан, они должны функционировать бесперебойно. Мы обязаны вернуть людям привычный уровень комфорта и доступа к государственным услугам в самые сжатые сроки", - подчеркнул глава Чувашии.

По последним данным, в результате атак БПЛА на Чебоксары и Чебоксарский округ погибли два человека и 35 пострадали.