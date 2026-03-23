Поиск

Гостевой тариф ввели на внутренних авиарейсах на Чукотке

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Новая система тарификации авиабилетов на внутренних авиарейсах, предусматривающая разную стоимость билетов для жителей и гостей региона, заработала на Чукотке, сообщила пресс-служба правительства округа в понедельник.

"Все граждане, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Чукотского АО, сохраняют право летать по льготному тарифу - тому, что действует без изменений с 2019 года. Для гостей региона и командированных, не являющихся его резидентами, устанавливается отдельный гостевой тариф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания получит возможность выполнять дополнительные рейсы с меньшим числом пассажиров на борту: порог минимальной загрузки снизится с 90% до 70%.

Также для решения проблемы искусственного дефицита билетов в сезон отпусков вводится штраф за добровольный возврат авиабилета, он составит 3,5 тыс. рублей.

По данным властей региона, сейчас часть пассажиров бронирует сразу несколько мест на разные даты, а потом сдает лишние, в результате другие жители не могут купить билет в нужное время.

На Чукотке внутренние пассажирские авиаперевозки осуществляет АО "ЧукотАВИА". Маршрутная сеть охватывает 149 социально значимых направлений: ежегодно выполняется около 1,7 тыс. рейсов, которыми пользуются порядка 37 тыс. пассажиров.

Чукотка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

