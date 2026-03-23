В РФ заблокировано свыше 6 тыс. ресурсов с информацией о запрещенных БАД

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Свыше 6 тыс. интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже запрещенных БАД, заблокированы в РФ, сообщает в понедельник Роспотребнадзор.

"Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам подготовленных ведомством решений всего заблокировано свыше 6 тыс. подобных площадок", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его канале в Мах.

Среди них - интернет-страницы, где под видом пищевых добавок предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, уточнили в Роспотребнадзоре.