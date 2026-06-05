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В Кремле сообщили, что визит Путина на саммит G20 в США пока не прорабатывается

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Визит российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в США пока не прорабатывается, сообщил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет", - ответил он изданию на соответствующий вопрос.

В апреле в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину Песков заявил, что Путин может поехать в Майами на саммит как глава страны-участницы "двадцатки", может не поехать.

"Может поехать другой российский представитель, но в любом случае Российская Федерация будет достойно, на должном уровне представлена на этом саммите", - отметил представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что присутствие президента РФ на декабрьском саммите G20 "могло бы быть очень полезным".

Американские СМИ отмечали, что администрация США планирует пригласить Путина на этот саммит.

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