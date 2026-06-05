Приостановлена работа аэропортов Нижнекамска, Бугульмы, Самары, Саратова и Пензы
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В аэропортах Нижнекамска, Бугульмы, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Пензы временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщает Росавиация в ночь на пятницу.
"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в агентстве.
Ранее приостановил обслуживание рейсов аэропорт Калуги (Грабцево).