Приостановлена работа аэропортов Нижнекамска, Бугульмы, Самары, Саратова и Пензы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В аэропортах Нижнекамска, Бугульмы, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Пензы временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщает Росавиация в ночь на пятницу.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в агентстве.

Ранее приостановил обслуживание рейсов аэропорт Калуги (Грабцево).