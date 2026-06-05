Лавров заявил о замкнутом круге в диалоге с США по Украине

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог с Вашингтоном по украинскому урегулированию идет по замкнутому кругу, прогресса не наблюдается с момента саммита на Аляске.

"Урегулирование Украины было обсуждено и принято нами в американской редакции в августе 2025 года на Аляске. То есть замкнутый круг. И вот мы по этому кругу ходим. Мы ценим то, что переговорщики, господа Уиткофф и Кушнер очень добрые чувства испытывают к нашей стране. Насколько можем судить по их высказываниям, они искренне заинтересованы в том, чтобы эти отношения нормализовались, но интересы пока ни во что не материализуются", - сказал Лавров в интервью "Известиям".

По его словам, Россия не видит, чтобы у США было желание убедить Украину принять достигнутые в прошлом году в Анкоридже договоренности.

Тем не менее, подчеркнул глава российского МИД, Москва открыта к дальнейшим переговорам, но позицию по предложениям, выдвинутым на Аляске, не изменит.