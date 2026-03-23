Житель Казани получил травмы из-за неисправности лифта в многоквартирном доме

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Советского района Казани начала проверку после сообщений в СМИ о получении пассажиром травм из-за неисправности лифта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

По информации прокуратуры, инцидент произошел в жилом комплексе "Легенда".

На видео, размещенном в соцсетях видно, что мужчина заходит в лифт. На половине пути лифт резко затормозил, мужчина упал на пол и выбирался из лифта уже ползком.