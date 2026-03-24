На Урале суд конфисковал часть дома по делу о фиктивной регистрации иностранцев

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Красноуральский городской суд признал местную жительницу виновной по делу о фиктивной постановке иностранцев на учет, назначил ей условный срок и конфисковал у нее недвижимость, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

"Как установлено судом, женщина владела долей в жилом доме по улице 40 лет Октября в Красноуральске. В августе и октябре 2025 года она зарегистрировала в этом доме двух уроженцев Республики Таджикистан. При этом строение было непригодно для проживания, а сами иностранные граждане никогда в нем не находились и не вселялись", - говорится в сообщении.

В ходе следствия она полностью признала вину. По ее ходатайству дело рассмотрели в особом порядке - без проведения судебного разбирательства.

Суд признал ее виновной по двум эпизодам ст.322.3 УК (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) и назначил наказание в виде полутра лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Поскольку жилой дом использовался при совершении каждого из двух преступлений, суд применил положения п. "г" ч.1 ст.104.1 УК (конфискация орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому) и конфисковал в доход государства долю дома и земельный участок. Это жилье для подсудимой не было единственным, отметили в пресс-службе судов.