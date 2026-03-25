Два российских обзорных телескопа планируется разместить в Африке

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Два российских телескопа для слежения за космическим мусором и сближающимися с Землей объектами планируется разместить в Африке. Об этом сообщили в Институте прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН в среду.

"В ближайших планах сети МСОТ ИПМ ввод в строй ещё двух телескопов на африканском континенте", - говорится в сообщении.

Ученые также заявили, что в середине марта на территории одного из африканских государств был впервые использован российский телескоп ИПМ им. М.В. Келдыша РАН для получения изображения.

В Институте сообщили, что данный телескоп был предоставлен в рамках совместной программы ИПМ им. М.В. Келдыша РАН и управления по вопросам космического пространства ООН - ISONscope.

Программа ISONscope направлена на размещение обзорных телескопов в академических и исследовательских учреждениях в развивающихся странах. Также данная инициатива предусматривает помощь в создании оборудования, связанного с телескопами, и обучении специалистов их использованию.

Победителями первого этапа конкурса, проведенного ООН в 2021 году, стали нигерийский Центр базовой космической науки и Кенийское космическое агентство.

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН координирует международную сеть оптических телескопов (ISON), которая занимается сбором данных и наблюдением за космическим мусором и объектами, сближающимися с Землей, а также информированием о космической обстановке и точном определении орбит объектов, сближающихся с Землей.