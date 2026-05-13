Песков назвал испытание ракеты "Сармат" важным событием для безопасности России

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Реакция США на испытание новейшей ракеты "Сармат" не поступала, в Кремле считают это важнейшим событием для обеспечения безопасности России на перспективу.

"Пока мы не слышали о какой-то официальной реакции (Вашингтона - ИФ). Но, разумеется, все подобные пуски осуществляются с уведомлением, в строгом соответствии с имеющимися международными практиками", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как США оценили испытание новой российской ракеты.

При этом представитель Кремля напомнил, что сам президент РФ Владимир Путин "дал очень высокую оценку этому большому достижению". "Действительно это очень важное событие для безопасности нашей страны на многие и многие годы вперед", - сказал Песков.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил накануне Путину, что во вторник был выполнен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".