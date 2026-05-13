Беглов отметил поддержку петербургскими властями строительства небоскребов в Лахте

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Петербурга поддерживают строительство второй и третьей башен делового центра в Лахте, заявил губернатор города Александр Беглов в ходе ежегодного отчета перед Законодательным собранием в среду.

"Строительство двух этих башен ("Лахта центр 2" и "Лахта Центр 3" - ИФ) правительство города поддерживает. Кроме рабочих мест это еще налоговые поступления в бюджет города. Эта территория планирует развиваться и дальше как мегаполис XXI века", - сказал Беглов.

Губернатор отметил, что эта территория – еще недавно окраина Петербурга – сегодня превращается в деловой центр с рабочими местами: рядом построены стадион, открытый бассейн и самый большой в Европе каток.

"Город не должен застывать. Он должен идти вперед, развиваться, не нарушая исторический облик. У нас уже существует башня, две башни просто дополнят и дадут дополнительное развитие", - добавил глава Петербурга.

Вице-губернатор Николай Линченко со своей стороны подчеркнул, что в начале года миссия ЮНЕСКО посещала Петербург для ознакомления с проектом строительства двух новых небоскребов.

"Они всё посетили, провели большую встречу со всеми общественниками. Обсуждение было достаточно широким, и мы сегодня как раз ожидаем результаты посещения этой миссии в качестве рекомендаций о том, как развиваться дальше", - сказал Линченко.

Проекты двух небоскребов на побережье Финского залива – "Лахта Центр 2" высотой 703 метра и "Лахта Центр 3" высотой 555 метров – "Газпром" представил властям Петербурга в 2021 году. Тогда компания высказывала мнение, что с появлением второго и третьего небоскребов на побережье Финского залива "сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий".

Проект планировки территории был утвержден правительством Петербурга в начале мая 2026 года. Максимальная общая площадь объектов капитального строительства – 411,6 тыс. и 322,6 тыс. кв. метров соответственно. В зданиях кроме объектов управленческой деятельности разместятся музеи, спортобъекты, в том числе бассейны, места общепита и торговые площади. Максимальные сроки проектирования – 2026 год, строительства небоскребов – 2033 год.

Первая, 87-этажная башня "Лахта Центра" высотой 462 метра была введена в 2018 году.