Поиск

В РФ объявили в розыск бывшего министра обороны Великобритании Уоллеса

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск британского политического и государственного деятеля, бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, следует из опубликованной карточки в базе данных министерства.

По данным российской полиции, Роберт Бен Лоббан Уоллес, уроженец Великобритании (Большой Лондон, д. Фарнборо), родившийся 15 мая 1970 года, разыскивается в рамках расследования уголовного дела, фабула которого не уточняется.

Согласно данным из открытых источников, Уоллес занимал должность министра обороны Великобритании с 2019 по 2023 год.

Великобритания Бен Уоллес МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

 Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации приняты в первом чтении

Путин посетил предприятие, где разрабатывались стратегические ядерные ракетные комплексы

Бывший вице-губернатор Кубани Минькова осуждена условно по делу о мошенничестве

 Бывший вице-губернатор Кубани Минькова осуждена условно по делу о мошенничестве

В РФ объявили в розыск бывшего министра обороны Великобритании Уоллеса

Госдума приняла закон о профилактике искажения исторической правды

 Госдума приняла закон о профилактике искажения исторической правды

Закон об использовании ВС РФ для защиты граждан России за рубежом принят Думой

В Кремле предпочли не комментировать сообщения о грузе с затонувшего в 2024 году судна РФ

Песков назвал испытание ракеты "Сармат" важным событием для безопасности России

Беглов отметил поддержку петербургскими властями строительства небоскребов в Лахте

 Беглов отметил поддержку петербургскими властями строительства небоскребов в Лахте
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2172 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9366 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов