В РФ объявили в розыск бывшего министра обороны Великобритании Уоллеса

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск британского политического и государственного деятеля, бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, следует из опубликованной карточки в базе данных министерства.

По данным российской полиции, Роберт Бен Лоббан Уоллес, уроженец Великобритании (Большой Лондон, д. Фарнборо), родившийся 15 мая 1970 года, разыскивается в рамках расследования уголовного дела, фабула которого не уточняется.

Согласно данным из открытых источников, Уоллес занимал должность министра обороны Великобритании с 2019 по 2023 год.