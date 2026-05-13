Закон об использовании ВС РФ для защиты граждан России за рубежом принят Думой

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об экстерриториальном использовании по решению президента РФ формирований Вооруженных сил России для защиты россиян.

Закон разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции СБ ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.

Согласно действующей статье 8 федерального закона "О безопасности", президент принимает в соответствии с российским законодательством меры по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными или международными либо межгосударственными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации или основам публичного правопорядка РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, отметил, что "западное правосудие фактически стало инструментом репрессий по отношению к неугодным". "Для них обыденной практикой стало игнорирование международных норм и правил, грубое вмешательством в дела суверенных государств, сопровождающееся незаконным преследованием людей. В этих условиях важно сделать все, чтобы наши граждане были защищены", - сказал председатель Госдумы, чьи слова приводятся в сообщении на сайте Госдумы.

Предлагаемое регулирование будет способствовать защите прав, свобод и законных интересов российских граждан, защите российских организаций от иностранных противоправных посягательств, "а также противодействию кампании оголтелой русофобии, которая продолжается на внешнем треке", - сказал, комментируя инициативу, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.