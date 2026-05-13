Госдума приняла закон о профилактике искажения исторической правды

Он также расширяет основания для профилактики уклонения от воинской службы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды и пресечению уклонений от обязанности по защите Отечества.

Закон дополняет перечень основных направлений профилактики правонарушений (часть 1 статьи 6 закона от 23 июня 2016 года 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений") новыми основаниями для осуществления профилактики правонарушений: "предупреждение и пресечение уклонений от исполнения воинской обязанности и несения военной службы", а также "обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества".

"Попытки заставить забыть о том, кто на самом деле победил нацизм и остановил уничтожение в газовых камерах и лагерях смерти народов Европы, - это часть гибридной войны недружественного Запада против многонационального советского народа, который ценой своей жизни спас весь мир от фашизма. Мы этого не допустим", - комментировал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, "предлагаемое решение позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории".

Володин напомнил, что "в 2025 году было принято 8 федеральных законов для защиты подлинных сведений о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также об увековечении подвига советских солдат и офицеров".

"Формирование у молодежи критического мышления и устойчивости к фейкам укрепляет гражданскую ответственность. Защита Родины начинается с правды - о нашей славной истории, нашем настоящем и гражданском долге каждого из нас", - отмечал один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.