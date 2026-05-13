В Роспотребнадзоре уточнили, что эндемичны по энцефалиту отдельные территории, а не регионы

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В ряде регионов РФ эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту являются отдельные административные территории, а не вся территория, распространяющаяся в СМИ информация является недостоверной, заявили в Роспотребнадзоре.

"Из 89 регионов Российской Федерации эндемичными являются 49. Однако СМИ при освещении этой темы допустили ряд искажений, в частности, неверно указали, что эндемичной является вся территория некоторых регионов, тогда как на самом деле речь идет лишь об отдельных административных территориях. Так, в Московской области более 10 лет эндемичными являются только Дмитровский и Талдомский районы", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Мах.

В Роспотребнадзоре отметили, что информация в средствах массовой информации, касающаяся эндемичных территорий, является "неполной и некорректной, что может ввести в заблуждение граждан".

Ранее Роспотребнадзором на официальном сайте были опубликованы подробные данные о территориях, где существуют риски заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ).

