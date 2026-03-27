Доля российского оборудования в первичном звене здравоохранения достигла 70%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В России доля отечественного оборудования в первичном звене здравоохранения в настоящее время составляет 70%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу на Всероссийском конгрессе по вопросам первичной медико-санитарной помощи.

По его словам, за прошедший год введено в эксплуатацию более 1,3 тыс. новых медицинских объектов, проведен капитальный ремонт в 2 тыс. зданий, поставлено более 46 тыс. единиц медицинского оборудования и более 3 тыс. единиц автотранспорта.

Мурашко сообщил, что всего за время реализации программы модернизации первичного звена построено и отремонтировано 14 тыс. медицинских объектов.