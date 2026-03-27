Российские туроператоры сообщили о визовом коллапсе в посольстве Великобритании

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В визовых центрах Великобритании резко сократилось число слотов на подачу документов, в результате туристы не могут в срок оформить визы, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Накануне старта высокого сезона визовые центры Великобритании сократили количество свободных слотов для записи. Если зимой туроператоры без затруднений записывали своих клиентов, то с наступлением марта ситуация кардинально изменилась. Даже если слоты появляются, они исчезают за секунды, а попытки завершить процедуру на сайте визового центра система блокирует на финальном этапе с сообщением о невозможности бронирования. По словам экспертов, это свидетельствует либо о внутренних системных сбоях, либо о значительном сокращении квот на обработку заявлений", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, и туроператоры, и туристы сталкиваются с тем, что визы для поездок в Великобританию формально доступны, но физическая возможность их получения в данный момент отсутствует.

"Великобритания открыта для российских туристов, есть стабильный интерес к экскурсионным и образовательным поездкам. Однако при сохранении текущей ситуации количество желающих поехать в страну будет быстро сокращаться", - рассказали в компании BSI Group.

Ранее сообщалось, что консульства Великобритании с 8 апреля повысят сборы за выдачу всех типов виз на 6%.