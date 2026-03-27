Российские туроператоры сообщили о визовом коллапсе в посольстве Великобритании

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В визовых центрах Великобритании резко сократилось число слотов на подачу документов, в результате туристы не могут в срок оформить визы, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Накануне старта высокого сезона визовые центры Великобритании сократили количество свободных слотов для записи. Если зимой туроператоры без затруднений записывали своих клиентов, то с наступлением марта ситуация кардинально изменилась. Даже если слоты появляются, они исчезают за секунды, а попытки завершить процедуру на сайте визового центра система блокирует на финальном этапе с сообщением о невозможности бронирования. По словам экспертов, это свидетельствует либо о внутренних системных сбоях, либо о значительном сокращении квот на обработку заявлений", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, и туроператоры, и туристы сталкиваются с тем, что визы для поездок в Великобританию формально доступны, но физическая возможность их получения в данный момент отсутствует.

"Великобритания открыта для российских туристов, есть стабильный интерес к экскурсионным и образовательным поездкам. Однако при сохранении текущей ситуации количество желающих поехать в страну будет быстро сокращаться", - рассказали в компании BSI Group.

Ранее сообщалось, что консульства Великобритании с 8 апреля повысят сборы за выдачу всех типов виз на 6%.

Великобритания АТОР Ассоциация туроператоров России
В Совбезе предложили ввести господдержку для вывода мессенджеров РФ на зарубежные рынки

Арестован глава Минпрома Ставрополья, обвиняемый в превышении полномочий

Путин поддержал предложение о добровольных взносах бизнеса на нужды государства

Пляжи Анапы планируется открыть к 1 июня

Песков опроверг планы остановить поставки нефти по КТК для воздействия на США

В дни ПМЭФ планируют обеспечить "баланс между безопасностью и комфортом" при работе сотовой связи и такси

Экс-главврач кемеровского рехаба, где погиб пациент, отправлен под домашний арест

ФСБ сообщила о задержании жителя Ульяновска, сотрудничавшего с СБУ

Задержаны вице-мэр Сочи и двое руководителей департаментов горадминистрации
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 469 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1117 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8819 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
