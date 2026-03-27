Минцифры заявило, что цифровым профилем на "Госуслугах" пользуется половина населения

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Цифровой профиль на Едином портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги") завели уже 73,5 млн россиян, или каждый второй житель России, сообщило Минцифры.

"Получать государственные, банковские или страховые услуги онлайн - безопасно и просто. Для этого есть цифровой профиль - технология, которая позволяет гражданам и юрлицам делиться достоверными сведениями о себе с ведомствами и коммерческими компаниями для получения услуг. Ею воспользовались уже 73,5 млн человек и 230 организаций", - говорится в сообщении.

Было выдано 210 млн согласий на обработку данных от физлиц и 50 тысяч - от юрлиц.

"Цифровой профиль позволяет избежать бумажного документооборота, ускорить оформление услуг, снизить риски подделки документов. При этом строго соблюдаются правила защиты персональных данных - доступ возможен только с согласия владельца профиля и лишь к тем сведениям, которые необходимы для конкретной операции", - заверили в ведомстве.

Чтобы получить услугу дистанционно с помощью цифрового профиля необходимо дать согласие с помощью "Госуслуг" на передачу сведений о себе из государственных информационных систем.

"И вам не придется заполнять поля в заявлении и предоставлять оригиналы документов, а организация будет уверена в достоверности сведений. Отозвать согласие на обработку своих данных можно также в любой момент на "Госуслугах"", - объяснило ведомство..

Среди популярных коммерческих сервисов для физлиц - отправка заявления в банк, оформление анкеты клиента, формирование финансовых и нефинансовых предложений - для участия в программах лояльности, получение кредитного отчета - используется для оценки заемщика и предоставление услуг финансовых платформ.

Госуслуги Минцифры
