Минсельхоз отметил высокие темпы сева яровых этой весной

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Полевые работы уже идут в 23 регионах России, сев яровых проведен на площади более 1,2 млн га, темпы почти в полтора раза выше прошлогодних, сообщает Минсельхоз после заседания оперштаба по подготовке к весенним полевым работам. Глава ведомства Оксана Лут провела это заседание в Липецкой области.

Свыше 97% посевов озимых культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Они были посеяны почти на 20 млн га.

"Посевная площадь в этом году прогнозируется выше прошлогодней - порядка 83,1 млн га. Из них около 56 млн га планируется засеять яровыми культурами. Ожидается рост площадей под пшеницей, ячменем, кукурузой, гречихой и основными масличными культурами", - говорится в сообщении.

Ключевыми задачами на предстоящий период были названы обеспечение бесперебойного проведения посевной в оптимальные сроки и полная готовность к ней. Особое внимание - поставкам минеральных удобрений, ГСМ, сельхозтехники и запуску машинно-тракторных станций. В числе приоритетов - использование семян отечественной селекции, а также расширение применения беспилотных авиационных систем и самоходной техники с автоматизированными системами управления.

"Такой подход позволяет повышать производительность труда и точность проводимых работ, а также снижать затраты и, как следствие, себестоимость растениеводческой продукции. Это для нас сейчас является ключевой задачей, и над этим нужно работать", - подчеркнула министр.