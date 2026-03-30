Двум сотрудникам Росгвардии вменили злоупотребление полномочиями при выполнении ГОЗ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Бывший врио главы департамента строительства Росгвардии полковник Сергей Жеребцов и бывший врио начальника ФГКУ "9 центра заказчика-застройщика войск национальной гвардии" Андрей Васильев обвиняются в злоупотреблениях при строительстве зданий учебного учреждения в Новосибирске.

Как сообщило Главное военное следственное управление СКР, им вменили злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. "б" ч. 2 ст. 285.4 УК).

Следствие установило, что в 2020 году государственным заказчиком с ООО "ВИТУ ПРОЕКТ" заключен контракт на строительство и реконструкцию зданий учебного учреждения в Новосибирске на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Обязанности по контролю за исполнением контракта возлагались на Жеребцова и Васильева. По версии следствия, "в 2024 году Жеребцов и Васильев, злоупотребляя своими должностными полномочиями, организовали заключение дополнительных соглашений к контракту и их оплату".

"В результате на счет ООО "ВИТУ ПРОЕКТ" необоснованно перечислены бюджетные денежные средства в размере свыше 83 млн рублей, чем государству в лице Росгвардии причинен ущерб в особо крупном размере", - заявили в СКР.

Жеребцов арестован.