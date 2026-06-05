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"Северсталь" ждет падения спроса в 2026 году в России на сталь на 7-9%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - О"Северсталь" подтвердила прогнозы производства в 2026 году, несмотря на кризис в отрасли и продолжающееся падение спроса на сталь на внутреннем рынке.

"Мы рассчитываем на тот объем производства стали, который и заявляли - около 11,2-11,3 млн тонн. Понятно, что он может быть снижен - существенная часть этого объема сегодня вывозится за рубеж с минимальной маржинальностью. То есть мы не покрываем себестоимость, мы лишь покрываем переменные издержки", - сказал "Интерфаксу" гендиректор компании Александр Шевелев.

Он напомнил, что с 2024 года спрос на сталь стране упал на треть, а в 2025 году - на 14%.

"По итогам 2026 года, мы считаем, падение составит еще 7-9%", - сказал Шевелев, добавив, что за четыре месяца этого года спрос опустился на 13,2%.

"При этом, если говорить про фундаментальный спрос, то он сохраняется: у нас по-прежнему недостаточно квадратных метров на человека, существенная изношенность легкового автотранспорта и т.д. То есть фундаментальный спрос есть, а платежеспособного спроса нет, он отрицательный", - отметил он.

Компания также сохраняет ориентир по capex на этот год на уровне 112 млрд рублей и не планирует пересматривать дивидендную политику, которая "отвечает реалиям и чаяниям акционеров".

"Любой акционер должен стремиться к поддержанию долгосрочной финансовой устойчивости компании. Пока у нас отрицательный свободный денежный поток. При улучшении ситуации совет директоров это учтет, но также и примет во внимание другие факторы, в том числе и макроэкономические прогнозы, краткосрочные и долгосрочные планы компании", - сказал Шевелев.

Александр Шевелев Северсталь
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