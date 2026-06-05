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В ФССП сообщили о передаче государству контрольного пакета акций "Русагро"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Федеральной службе судебных приставов сообщили об исполнении решения Хамовнического суда Москвы, которым Российской Федерации передан контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро".

"В рамках исполнительных производств с представителями Росимущества подписаны акты приема-передачи в собственность государства 627 017 727 штук акций ПАО "Группа Русагро", - заявили "Интерфаксу" в ФССП.

Также в госсобственность по решению суда переданы три земельных участка, 24 002 400 акций АО "Эталон" и долей в уставных капиталах четырех юридических лиц.

В начале мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск прокуроров к основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу, его супруге Наталье Быковской, бывшим гендиректору холдинга Максиму Басову и топ-менеджеру Сергею Трибунскому и еще четырем ответчикам о уонфискации в пользу государства 627 017 727 обыкновенных акций ПАО "Группа Русагро". Таким образом, суд передал РФ контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль.

Кроме того, государству переданы более 24 млн штук обыкновенных акций АО "Эталон"; доли в уставных капиталах ООО "Финансовый Ресурс", ООО "Бондарский Сыродельный Завод", ООО "Группа Компаний "Русагро", ООО "Геомирагро", а также 3 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в Москве и денежные средства ответчиков на сумму более 16,1 млрд рублей.

Вместе с тем, суд не стал конфисковывать московскую элитную квартиру в Хамовниках и дом в деревне Таганьково, принадлежащие супруге Мошковича.

"Установлено, что бывший сенатор Мошкович в период осуществления полномочий с 2006 по 2014 годы управлял принадлежащей ему ГК "Русагро". Для создания видимости дистанцирования от коммерческой деятельности в органы управления и на роль номинальных владельцев долей своих обществ он привлек родственников и доверенное лицо Басова. Благодаря неформальному покровительству региональных властей, а также использованию статуса сенатора, Мошкович нарастил темпы незаконной капитализации холдинга за счет государственной собственности", - отмечается в решении суда.

В настоящее время Генпрокуратура также добивается конфискации более 1,3 млрд рублей и почти $100 тыс. с банковских счетов Басова и Быковской. Судебное заседание пройдет 24 июня.

Русагро ФССП
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В ФССП сообщили о передаче государству контрольного пакета акций "Русагро"

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