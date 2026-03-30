Двое полицейских ранены в результате стрельбы в селе в Дагестане

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Стрельба произошла в ходе конфликта в селе Нижний Дженгутай Буйнакского района Дагестана, двое полицейских госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

"По предварительной информации, сегодня примерно в 20:30 по московскому времени в селении Нижний Дженгутай Буйнакского района между группой лиц произошла потасовка. Полицейские ОМВД России по Буйнакском району проезжавшие мимо, остановились, попытались разобраться в происходящем и пресечь конфликт", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, один из участников открыл стрельбу, двое полицейских получили ранения. Подозреваемого 31-летнего местного жителя задержали.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе МВД по Дагестану.