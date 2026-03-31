Дело о растрате более 4,6 млрд рублей "Арксбанка" направлено в суд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении экс-председателя правления "Арксбанка" Дины Пахомовой, обвиняемой в растрате, сообщили в надзорном ведомстве во вторник.

"Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказали в Генпрокуратуре.

Пахомова обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

"По версии следствия, не позднее июля 2016 года, в преддверии отзыва у находившегося в Москве АО "Арксбанк" лицензии на осуществление банковских операций, председатель правления банка Пахомова, действуя в составе организованной группы и используя свое служебное положение, совершила растрату активов банка более чем на 4,6 млрд рублей" ,- сообщили в прокуратуре.

Согласно данным ведомства, Пахомова осуществила обмен векселей на ничем не обеспеченные финансовые обязательства организаций, "фактически не осуществляющих экономическую деятельность, а также зачисления облигаций на счет кипрской компании в иностранном депозитарии".

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });