Дело о растрате более 4,6 млрд рублей "Арксбанка" направлено в суд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении экс-председателя правления "Арксбанка" Дины Пахомовой, обвиняемой в растрате, сообщили в надзорном ведомстве во вторник.

"Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказали в Генпрокуратуре.

Пахомова обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

"По версии следствия, не позднее июля 2016 года, в преддверии отзыва у находившегося в Москве АО "Арксбанк" лицензии на осуществление банковских операций, председатель правления банка Пахомова, действуя в составе организованной группы и используя свое служебное положение, совершила растрату активов банка более чем на 4,6 млрд рублей" ,- сообщили в прокуратуре.

Согласно данным ведомства, Пахомова осуществила обмен векселей на ничем не обеспеченные финансовые обязательства организаций, "фактически не осуществляющих экономическую деятельность, а также зачисления облигаций на счет кипрской компании в иностранном депозитарии".