КС РФ признал право на индексацию при несвоевременном перерасчете пенсии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал право пенсионера на индексацию недополученной страховой пенсии при несвоевременном исполнении судебного решения о ее перерасчете и начислении.

Постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

Поводом к проверке статьи 208 Гражданского процессуального кодекса РФ и статьи 242.1 Бюджетного кодекса РФ стала жалоба пенсионерки Валентины Левыкиной.

С 2015 года она получала пенсию по возрасту в Донецкой Народной Республике. С 2017 года Левыкина постоянно проживает в России. В 2019 году она стала гражданкой РФ и обратилась в пенсионный фонд в Кольском районе Мурманской области для назначения пенсии по старости. Ее дело истребовали из Донецка, выплату по предыдущему месту жительства прекратили с 1 июня 2019 года, а по новому - назначили с 23 сентября 2019 года. При этом в назначении пенсии за период с 1 июня по 22 сентября ей отказали.

В 2021 году данное решение признали незаконным, и суд обязал провести перерасчет страховой пенсии. Сумму заявительнице выплатили 9 декабря 2022 года. В июне 2023 года районный суд удовлетворил требование Левыкиной об индексации присужденных сумм, но апелляционная инстанция отменила это решение, указав, что решение от 2021 года не требует взыскания средств, а обязывает пенсионный орган пересчитать и начислить пенсию.

Конституционный суд признал оспариваемые статьи не соответствующими Основному закону. Суд указал, что они во взаимосвязи не позволяют индексировать суммы, не выплаченные пенсионеру вовремя на основании судебного решения в подобных случаях. Кроме того, в системе действующего правового регулирования они не дают однозначно определить, с какого дня следует исчислять срок индексации этих сумм.

КС подчеркнул, что суды по искам пенсионеров о невыплате страховой пенсии обычно не устанавливают конкретных сумм к выплате. Их размер определяют пенсионные органы после расчетов, что, как предполагается, должно происходить достаточно быстро. Однако с момента вынесения судебного решения или даже с момента его вступления в силу и до его исполнения может пройти время, что подвергает средства инфляционному риску.

КС признал, что при буквальном прочтении оспариваемой статьи ГПК понятие "присужденные денежные суммы" действительно не позволяет отнести к ним упомянутую недополученную часть пенсии, для определения которой требуется перерасчет. Однако на дату фактического исполнения решения суда соответствующая сумма - как результат действий по перерасчету и начислению - известна.

"Особенности формулировок судебных решений, содержание которых состоит в признании права лица на получение суммы неполученной страховой пенсии за прошлый период, и особенности порядка их исполнения сами по себе не могут расцениваться как позволяющие (...) ограничивать право на индексацию таких денежных сумм", - говорится в постановлении.

Исключение КС видит лишь в случае, когда для перерасчета необходимо установить дополнительные факты, которых нет в распоряжении пенсионного фонда и которые он не может быстро получить в рамках межведомственного взаимодействия.

Суд также обнаружил, что вопрос о дне начала индексации в подобном случае в нормативном регулировании не решен. В обжалуемой статье ГПК РФ он определяется по-разному. При этом, указал КС, с одной стороны, исполнение судебного решения по перерасчету и начислению пенсии должно происходить добровольно, но, с другой стороны, речь идет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда, а стабильность финансовых отношений требует дать пенсионному органу возможность принять необходимые организационно-технические меры либо обжаловать решение. Поэтому общее правило об индексации со дня принятия решения суда здесь применяться не должно, полагает КС.

Теперь федеральный законодатель должен внести изменения в регулирование в соответствии с позицией Конституционного суда. До тех пор в подобных случаях суммы подлежат индексации по общим критериям части 3 статьи 208 ГПК РФ, а ее срок следует исчислять с первого дня по завершении месяца, следующего за месяцем, когда судебное решение о перерасчете и начислении вступило в законную силу.

Дело заявительницы подлежит пересмотру.