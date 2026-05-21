Беглов попросил с пониманием отнестись к ограничениям мобильного интернета в Петербурге

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил горожан и туристов с пониманием отнестись к перебоям в работе мобильного интернета в четверг.

"В целях безопасности передача данных в сетях мобильной связи может быть ограничена. Прошу отнестись к этой необходимой мере с пониманием. Чтобы оставаться на связи, можно использовать городской вайфай", - написал он в соцсетях.

Он также предложил карту точек доступа к беспроводному интернету.

В конце марта Беглов в еженедельном обращении уже просил жителей города с пониманием относиться ко всем мерам безопасности.