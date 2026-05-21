Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

Владимир Путин и Александр Лукашенко (на экране) проводят по видеосвязи учения ядерных сил Вооруженных сил России и Белоруссии Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Использование ядерного оружия является исключительной мерой обеспечения национальной безопасности, но ядерная триада должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже отмечал и вновь подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия - это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств", - сказал Путин в ходе проходящих учений ядерных сил Вооруженных сил России и Белоруссии.

"Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире и появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Белоруссии, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне", - заявил Путин.

Президент РФ сообщил, что в ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. "Прежде всего - действия должностных лиц по управлению и взаимодействию применения ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь", - сказал Путин.

"Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет", - отметил президент РФ.