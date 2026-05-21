Минобороны РФ сообщило о пусках ракет "Ярс", "Кинжал", "Циркон", "Синева" на учениях ядерных сил

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в четверг на учениях ядерных сил состоялись практические пуски МБР "Ярс" и "Синева", гиперзвуковых ракет комплексов "Циркон" и "Кинжал", белорусские военные провели пуск ракеты комплекса "Искандер"

"С государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", - говорится в сообщении военного ведомства

"С акватории Баренцева моря экипаж фрегата произвел пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" по полигону "Чижа", а экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения, выполнил из подводного положения пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Синева", - заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что с полигона "Капустин Яр" расчет вооруженных сил Республики Беларусь выполнил с оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" практический пуск баллистической ракеты.

"Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования, а также самолет МиГ-31и осуществил пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал",- заявили в ведомстве.

Отмечается, что ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

19 мая в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.

По данным военного ведомства, в маневрах задействованы почти 65 тыс. военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, восемь стратегических подлодок.

21 мая Минобороны РФ заявило, что в ходе учений ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения ракетной бригады в Белоруссии.

Официально сообщалось, что основу группировки Ракетных войск стратегического назначения составляют комплексы "Ярс" с МБР в шахтном и мобильном вариантах. По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

По официальным данным, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В декабре 2022 года официально сообщалось, что полк на базе самолётов МиГ-31, вооружённых гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал", вошел в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

"Циркон" - новая российская морская гиперзвуковая ракета, разработана корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). В апреле 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что дальность ракеты "Циркон" - более 1 тыс. км, скорость - до 10 Махов (Мах - скорость звука).

По официальным данным, первым надводным носителем ракет "Циркон" стал корабль Северного флота "Адмирал Горшков". Официально сообщалось о планах оснастить "Цирконами" другие российские надводные корабли, а также многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень-М".

"Синева" - баллистическая ракета морского базирования с разделяющейся головной частью. Её носителями являются атомные подлодки стратегического назначения.