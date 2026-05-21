"Роскосмос" сообщил о возможности использовать ракету "Союз-5" для пилотируемых миссий

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-5" соответствует техническим требованиям для пилотируемых миссий, заявил заместитель генерального директора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов в четверг.

"Ракета-носитель ("Союз-5") может использоваться на любые орбиты: это солнечно-синхронные, это и небольшие геопереходные и геостационарные космические аппараты, это научный космос и это, кстати, пилотируемая программа", - сказал Баранов в интервью ИС "Вести".

"Ракета по своему техническому заданию обязана соответствовать так называемым требованиям пилотируемых космических комплексов, и она им соответствует", - сообщил он.

По его словам, "Союз-5" сможет заменить ракету "Союз-2" в лунных миссиях. "Ангару-А5" на дальние миссии, условно говоря, на Венеру и тяжелые вещи на Луну, конечно, она не заменит", - подчеркнул замгендиректора "Роскосмоса".

"В части ДЗЗ (дистанционное зондирование Земли - ИФ), солнечно-синхронных орбит, в общем, вполне, работы в ближайшее время хватит на всех", - сообщил Баранов.

"Общего между "Зенитом" и "Союзом-5" только то, что они летают с одного и того же стартового комплекса. Это 45-я площадка космодрома Байконур, потенциально это морской старт, который сегодня пока вынесен за скобки", - заявил он.

30 апреля с космодрома Байконур состоялся первый пуск ракеты "Союз-5". В "Роскосмосе" сообщили, что первая и вторая ступени отработали штатно, "габаритно-массовый макет выведен на расчётную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана".

После пуска гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что эксплуатация новой ракеты "Союз-5" позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки на орбиту.

11 апреля Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что "Союз-5" станет первой новой ракетой-носителем в РФ с 2014 года.

Головным разработчиком ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" является "РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на самом мощном в мире жидкостном ракетном двигателе РД-171МВ. Это двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном - старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн полезного груза.