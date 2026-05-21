Лукашенко и Путин по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин связались по видео-конференц-связи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

"Действительно, это первая такая совместная тренировка. Но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы, министры обороны проводят ее ежеквартально", - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что еще зимой обсуждал с Путиным перспективу участия в подобной тренировке президентов обеих стран.

"Я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем. Но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше совместное Отечество от Бреста до Владивостока. Коль что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться", - отметил белорусский президент.

Он рассказал Путину, что объехал все объекты вокруг, посмотрел в Белоруссии - на востоке, в центре - и убедился, что все они находятся в хорошем состоянии.

"Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны совместной нашей работой", - заявил белорусский президент.

"Думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. Естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем этим заниматься, защищая жизнь наших людей", - добавил Лукашенко.

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии стартовали на территории России 19 мая и завершаются 21 мая.

В свою очередь в Белоруссии тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась 18 мая.

Ранее в четверг Лукашенко прибыл на учения, которые проводятся в Осиповечском районе Белоруссии, и заслушал доклад о замысле этой тренировки.

Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с Вооруженными силами РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, являются ли совместные ядерные учения России и Белоруссии сигналом Европе и НАТО, подчеркнул, что "любые учения являются сигналом".