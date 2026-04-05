Затонувший в Азовском море сухогруз был атакован украинским дроном

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Затонувший сухогруз в Азовском море у берегов Херсонской области был атакован украинским дроном, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо.

"Стало известно, что причина крушения судна "Волго-Балт" в Азовском море - террористическая атака киевского режима. Два дня назад, 3 апреля 2026 года, судно с грузом пшеницы было атаковано украинским беспилотником", - написал он в своем канале в Max.

По словам губернатора, экипаж покинул тонущее судно, а на связь моряки смогли выйти только в воскресенье - они добрались до берега около села Стрелковое в Херсонской области.

Погиб старший помощник капитана сухогруза. Судьба еще двух человек неизвестна. Капитан судна госпитализирован в геническую больницу, остальным морякам оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Ранее в воскресенье Сальдо сообщил, что судно типа "Волго-Балт", следовавшее с грузом пшеницы, затонуло в Азовском море. Погиб один человек, двое пропали без вести.