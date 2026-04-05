Жертв и пострадавших при обрушении части многоквартирного дома в Махачкале нет

Эвакуация жителей после деформации и частичного обрушения одного из домов на улице Айвазовского в Махачкале Фото: Зиявутдин Гаджиахмедов/РИА Новости

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Жертв и пострадавших в результате обрушения пристройки к шестиэтажному дому в Махачкале нет, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Посетил место обрушения многоквартирного дома на улице Айвазовского в Махачкале. Из-за подмыва грунта произошло обрушение трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому. Самое важное - Всевышний в очередной раз уберег нас от жертв и пострадавших", - написал Меликов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что осмотрел здание и пообщался с жильцами, которых уже расселяют в безопасное место. Как только представится возможность, люди в сопровождении спасателей смогут зайти в свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости и документы.

Дом взят под охрану. В понедельник его обследует специальная комиссия, после чего будет приниматься решение о судьбе этого и близлежащих домов.

По информации главы Дагестана, проблемы с подтоплениями в столице во многом вызваны бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов построены прямо в русле реки, что мешает естественному течению воды. В результате вода идет в обход - заливает улицы, дома и жилые кварталы.

"Дал поручение республиканскому Минстрою провести документальную проверку вплоть до принятия решений в отношении чиновников, допустивших угрожающее жизни людей строительство", - сообщил Меликов.

Оперативные службы работают в усиленном режиме. Самая сложная ситуация, помимо Махачкалы, сейчас в селе Геджух Дербентского района, Дербенте, районе детского лагеря "Солнечный берег" Карабудахкентского района и Хасавюртовском районе. Везде работают специалисты и представители органов власти. На ликвидацию последствий стихии брошены максимальные ресурсы.

"Завтра проведу расширенное заседание Правительства, где будем принимать решение о дополнительных мерах, вплоть до расширения перечня муниципалитетов для объявления ЧС", - заключил Меликов.