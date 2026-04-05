Что произошло за день: воскресенье, 5 апреля

Ситуация в Дагестане на фоне наводнения, затонувший в Азовском море сухогруз, обнаружение взрывчатки у газопровода в Сербии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Махачкале из-за подтопления обрушилась пристройка к жилому дому, еще один дом деформирован. Сообщалось об угрозе обрушения для четырех домов, эвакуированы около 300 человек. Жертв и пострадавших нет. Возбуждено дело о халатности. Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, проблемы с подтоплениями в столице вызваны постройкой домов в русле реки Тарнаирка.

- Очистные сооружения остановлены в Махачкале из-за отключения энергии.

- Проведена эвакуация из пяти подтопленных населенных пунктов в Дербентском районе Дагестана. Открыты шесть пунктов временного размещения.

- Человек погиб в результате оползня в дагестанском селе Кирки. Его тело найдено на месте разрушенного дома.

- В Азовском море затонул сухогруз с зерном. Погиб старший помощник капитана сухогруза, судьба еще двух человек неизвестна. Остальной экипаж сам выбрался на берег. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сухогруз подвергся атаке украинского беспилотника два дня назад.

- Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал заседание совета обороны на фоне обнаружения взрывчатки близ газопровода в Сербии.

- Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. баррелей в сутки.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });