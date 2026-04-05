Началась эвакуация части жителей Дербентского района Дагестана из-за угрозы подтопления

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - МЧС России эвакуирует людей из Дербентского района Дагестана из-за угрозы подтопления в результате переполнения Геджухского водохранилища, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

"В результате переполнения Геджухского водохранилища в Дербентском районе существует угроза подтопления мкр. Пос. Мамедкала (Заречная, Михайловка, Дузлак, Сулепа Урсун, Планы). В превентивных целях проводится эвакуация населения. Всего планируется вывезти в безопасную зону 4165 человек, из них 823 ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что население информируют с помощью авто с громкоговорителями.

"Эвакуированные доставляются в пункты временного размещения и к родственникам. Всего развернуто четыре пункта временного размещения в поселке Мамедкала и селе Чинар", - добавили в ведомстве.

28 марта сильные дожди привели к подтоплению домовладений, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Более 3,3 тыс. человек были эвакуированы из подтопленных районов Дагестана. Всего от подтоплений пострадало около 3,5 тыс. домов. Власти региона заявили, что на компенсацию за утраченное жилье и капремонт в поврежденных домах необходимо более 4 млрд рублей.