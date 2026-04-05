Человек погиб в результате оползня в Кайтагском районе Дагестана

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Оползень сошел в селе Кирки Кайтагского района Дагестана, есть погибший, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"В селе Кирки Кайтагского района произошел оползень. В результате один дом полностью разрушен, два дома частично повреждены и есть угроза пяти домам. В разрушенном доме обнаружен погибший", - говорится в сообщении.

28 марта сильные дожди привели к подтоплению домовладений, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Ранее в воскресенье сообщалось о разрушении жилого дома в Махачкале. Возбуждено уголовное дело.

Также сообщается о начале эвакуации в Дербентском районе Дагестана из-за угрозы подтопления в результате переполнения Геджухского водохранилища.