ВСУ атаковали сельхозтехнику в Запорожской области

Два человека погибли

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Сельскохозяйственную технику атаковали в Запорожской области близ села Коханое в Токмакском муниципальном округе, погибли два человека, еще один получил ранения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"В результате атаки погибли двое аграриев. Третий получил ранения, и сейчас врачи борются за его жизнь", - написал Балицкий в своем канале в Max.

Он уточнил, что украинский дрон атаковал трактор МТЗ-80 во время полевой работы.

По словам Балицкого, семьям погибших окажут всю необходимую помощь.