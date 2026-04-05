В нескольких городах ДНР нарушено электроснабжение

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Как минимум один город Донецкой Народной Республики полностью обесточен, следует из сообщения администрации Докучаевского городского округа.

"С 19:30, в связи с аварийным отключением линии, полностью обесточен городской округ Докучаевск", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой г. о. Докучаевск.

Также местные жители сообщают о полном или частичном отсутствии света в Донецке, Макеевке, Мариуполе и ряде других городов региона. О причинах блэкаута не сообщается.