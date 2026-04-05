Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Черном море у берегов Анапы

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в акватории Черного моря в 32 км от береговой линии Анапы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в воскресенье.

"В акватории Черного моря в 32 км на юго-восток от береговой линии Анапы произошло землетрясение. Приборы зарегистрировали толчки магнитудой 3,7 на глубине 10 км", - говорится в сообщении.

Жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме.