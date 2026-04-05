Около 500 тыс. абонентов остались без света в ДНР после атаки ВСУ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Полмиллиона жителей Донецкой Народной Республики остались без света в результате украинской атаки, сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.

"Враг вновь ударил по нашей энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тыс. абонентов в разных городах республики", - говорится в сообщении Черткова, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Он добавил, что "прямо сейчас происходит запитывание по резервным схемам, в ряде районов постепенно возобновляется подача электроэнергии".

Позднее пресс-служба Черткова сообщила, что подача электричества возобновлена жителям Донецка и Макеевки.

"Практически все подстанции запитаны", - говорится в сообщении.