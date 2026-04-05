Электроснабжение нарушено в ряде округов и двух городах Запорожской области

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в восьми округах и двух городах Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"Аварийные отключения электроснабжения затронули Каменско-Днепровский, Акимовский, Приазовский, Мелитопольский, Токмакский, Пологовский, Васильевский, Черниговский муниципальные округа, город Мелитополь и город Бердянск", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По словам губернатора, ведутся восстановительные работы.

Причины отключения не уточняются.

Ранее в воскресенье об отключении электроснабжения сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, полностью или частично обесточены все муниципалитеты региона.