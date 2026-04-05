Над Севастополем уничтожено семь воздушных целей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении украинской атаки на город, уничтожено семь воздушных целей.

"В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили уже четвертую атаку ВСУ за это воскресенье. Сбито 7 воздушных целей над морем и над разными районами города", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавил губернатор.

В результате атаки возникло возгорание травы в Балке Бермана, проинформировал Развожаев со ссылкой на Спасательную службу Севастополя. Пожар оперативно ликвидировали.

Уточняется, что после удара БПЛА повреждено два частных дома. Кроме того, в парке Свято-Георгиевского монастыря обнаружены обломки беспилотника.