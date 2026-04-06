Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10,2 км

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в понедельник выбросил столб пепла на высоту до 10,2 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Спутниковые данные показали, что взрывы выбросили пепел на высоту до 10,2 км над уровнем моря, а облако пепла распространилось примерно на 25 км к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен наиболее угрожающий - красный - код авиационной опасности.

По мнению ученых, в любое время на вулкане могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.