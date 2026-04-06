Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано вблизи Северных Курил

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,2 произошло утром в понедельник возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в понедельник в 09:07 по сахалинскому времени (01:07 мск) с эпицентром в 82 км юго-восточнее города Северо-Курильск на о. Парамушир, очаг залегал на глубине 21 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили в Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) силой до двух-трех баллов, тревога цунами не объявлялась.