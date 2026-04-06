Володин считает, что война на Ближнем Востоке показала уязвимость ЕС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что война на Ближнем Востоке проявила уязвимости Евросоюза, сделав его затратной обузой для США.

"Война на Ближнем Востоке увеличила и обострила проблемы в сфере газоснабжения и поставок нефти, показав, насколько ЕС уязвим, а политика его чревата для многих стран-участниц. Совершенно очевидно также, что Евросоюз для США стал затратной обузой. Теперь он для них в первую очередь рынок сбыта дорогого сланцевого газа и т.п.", - написал Володин в понедельник в своем канале в Мах.

Он отметил, что стоимость энергоресурсов, и без того очень дорогих, в Европе выросла - в 1,5 раза в марте по сравнению с февралем, а ранее конкурентоспособные производства вынужденно переводятся в разные части света.

По словам Володина, любые объединения, в том числе межгосударственные, как и страны, проходят разные эпохи развития: становления, расцвета, вызовов и проблем, побед, развала.

Основываясь на вышеуказанных, "отнюдь не всех, аргументах, можно говорить о наступившем периоде кризиса в Евросоюзе", добавил председатель Госдумы.