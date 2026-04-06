В РФ заблокировали свыше 7 тыс. интернет-ресурсов о продаже запрещенных БАД

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Более 7 тыс. интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже запрещенных БАД, заблокировано в РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам подготовленных ведомством решений всего заблокировано 7,6 тыс. подобных площадок", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в Мах.

В Роспотребнадзоре уточнили, что среди них - интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни.