ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника в Курской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в отношении высокопоставленного представителя власти Курской области, готовивший теракт задержан.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1974 г.р., планировавшего подготовку террористического акта в отношении одного из высокопоставленных представителей органов власти Курской области. Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России при попытке изъятия из тайника взрывного устройства, оснащенного поражающими элементами", - отмечается в распространенном в понедельник сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В нем говорится, что проживающий в Курской области уроженец города Ладыжин Винницкой области Украины для сбора и передачи противнику сведений о региональных объектах военной и гражданской инфраструктуры инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Действуя по его заданию, злоумышленник произвел подготовительные мероприятия для совершения террористического акта в отношении высокопоставленного должностного лица региона, - сообщает спецслужба.

Для этого задержанный проводил визуальное наблюдение за обстановкой рядом со зданием правительства Курской области с целью установления времени, маршрутов, способов прибытия и убытия, а также выбора места размещения взрывного устройства. Полученные сведения, фото- и видеозаписи посредством иностранного мессенджера Telegram он направил противнику.

Следственным отделением УФСБ России по Курской области возбуждено и расследуется уголовное дело. Задержанному грозит наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Задержанный дал признательные показания, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и соучастников противоправного деяния.