Главой Высшей квалификационной коллегии судей избран судья Верховного суда РФ Попов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ избрала своим председателем судью Верховного суда Владимира Попова, ранее занимавшего должность первого заместителя.

"Решение было принято единогласно", - отметили в коллегии.

Попов с июля 2011 года являлся судьей Высшего арбитражного суда РФ, в 2014 году был назначен судьей Верховного суда России, с октября 2020 года - председатель второго судебного состава судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Открывая заседание ВККС, председатель Верховного суда Игорь Краснов указал на необходимость развития кадрового потенциала судебной системы.

"Уверен, что решения, которые будут приниматься Высшей квалификационной коллегии судей РФ под председательством Владимира Валентиновича, будут такими же взвешенными, объективными и послужат дальнейшему развитию судебной системы", - отметил Краснов.